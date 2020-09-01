شفاء 433 حالة مصابة بفيروس كورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 77657

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، شفاء 433 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 77 ألفا و657 حالة، وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ433 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم للجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الاثنين، شفاء 574 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 77 ألفا و224 حالة.

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