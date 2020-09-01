شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم مصرف لبنان يعرب عن أمله فى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، أن بلاده تتمنى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى واستمرار المفاوضات، مشيرا إلى أن رفع رؤوس المال إلزامي للبنوك ومن لن يلتزم سيكون خارج السوق اللبناني.

وأضاف خلال حواره مع شبكة "سكاى نيوز"، أنه يجب إعادة نحو 30% من الأموال التي خرجت من البنوك اللبنانية، لافتا إلى أن الاحتياطات النقدية بلغت 19.5 مليار دولار عدا احتياطات الذهب.

وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه لن يتم استخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي متابعا: "نأمل أن تجري الحكومة المقبلة إصلاحات سريعة.. وتواصلنا مع البنك المركزي الفرنسي ودفاترنا مفتوحة للجميع"، ومشددا على أن حجم السوق السوداء فى البلاد لا يؤثر على أسعار العملة.

Advertisements

وكان مصرف لبنان المركزى قد أبلغ البنوك المحلية أن تتحوط لخسائر تبلغ 45 بالمئة فى حيازاتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، بحسب تعميم من البنك المركزى.