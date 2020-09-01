الإمارات وقبرص تبحثان التعاون الثنائى فى المجالات الصحية والطبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس، اليوم الثلاثاء، مع وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس إيوانو التعاون الثنائي في المجالات الصحية والطبية، وناقشا الجانبان -خلال اتصال هاتفي حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية- أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتضافر الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض. وأكد وزير الصحة الإماراتي حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف دول العالم من أجل تجاوز تداعيات الجائحة وإيجاد لقاح أو دواء فعال لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أهمية التعاون الثنائي بين الإمارات وقبرص في القطاع الصحي في ظل الظروف الحالية والحاجة إلى التكاتف وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود العالمية من أجل تجاوز هذه الأزمة.

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