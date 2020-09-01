شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف لبنان يوجه البنوك للامتثال لتوجيهات معدلات رأس المال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف لبنان المركزي، اليوم الثلاثاء، إن البنوك التي لن تمتثل لأحدث توجيهات بشأن معدلات رأس المال سيتعين عليها الخروج من السوق بعد فبراير.
وأوضح حاكم مصرف لبنان المركزي، لدينا احتياطيات 19.5 مليار دولار علاوة على احتياطيات الذهب، ويجب إعادة 30% من الأموال التي خرجت من بنوك لبنان، مؤكدا لن يتم استخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي.
وكان قد أخطر مصرف لبنان المركزى البنوك المحلية أن تتحوط لخسائر تبلغ 45 بالمئة فى حيازاتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، بحسب تعميم من البنك المركزى.
وأبلغ ملحق للتعميم الصادر بتاريخ 26 أغسطس، البنوك بتجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89 بالمئة على ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزى استحقاق أقل من سنة، لكن دون حساب خسائر على حيازاتها من شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.
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