حالة وفاة و44 إصابة بـ"كورونا" في قطاع غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة، وتشخيص 44 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان تلقّت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة مُصابة بالفيروس، لـ"مواطن يبلغ من العمر( 57 عاما)، كان يعاني من مرض السرطان بدرجة متقدمة وحرجة".

وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات الإجمالي، نتيجة الإصابة بالفيروس، ارتفع منذ مارس/ آذار الماضي إلى 5، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 400.

وبيّنت أن عدد الحالات النشطة، من بين إجمالي الإصابات، وصل إلى 319 حالة بينهم 286 من السكان داخل المجتمع، و33 من العائدين إلى القطاع من الخارج؛ يقبعون جميعهم داخل مستشفى العزل المُخصص، الذي أطلقت عليه اسم "مستشفى الوبائيات".

ووصفت الوزارة إصابة حالتين بـ"الحرجة"، فيما صنّفت الوضع الصحي لنحو 20 حالة مُصابة بين المتوسطة والخطيرة.

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ووفق وزارة الصحة، فإن عدد حالات التعافي من الفيروس وصلت إلى 76 حالة.

وأوضحت الوزارة أن طواقمها "ما زالت تجري عملية التقصّي الوبائي، لمتابعة خارطة المخالطين للمصابين في المناطق المختلفة".

وتابعت "قطاع غزة ما زال في مرحلة احتواء الوباء، وكسر حلقات تفشّيه، الأمر الذي يتطلب منع الحركة والالتزام بالإجراءات الوقائية".

وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة حماس) حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ يوم الاثنين 24 أغسطس/آب الجاري، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج).

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