انتحاري يفجر نفسه بدورية أمنية غربي العاصمة الليبية

وليد عبد الله / الخليج 365

فجر انتحاري نفسه، صباح الثلاثاء، قرب دورية أمنية غربي العاصمة الليبية طرابلس، دون وقوع خسائر بشرية، وفق مصدر محلي في تصريح للأناضول.

وأفاد المصدر، وهو مسؤول في بلدية جنزور الواقعة غربي طرابلس، أن الانتحاري كان يقود دراجة نارية عندما فجر نفسه قرب دورية أمنية بجزيرة الغيران المدخل الشرقي لجنزور.

وأكد المصدر مفضّلًا عدم الكشف عن اسمه، أن التفجير لم يسفر عن أية خسائر بشرية.

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وأرجع ذلك إلى أن الانتحاري "فجر نفسه قبل الوصول للدورية"، كما أن "الطريق لم يكن مزدحما بالمارة لأن الوقت مبكر".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية طوقت المكان وأغلقت الطريق؛ لتسهيل عمل أجهزة البحث الجنائية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة 8:45 ت.غ.

‎ومنطقة جنزور‎ تحتوي على مقر البعثة الأممية‎ في ليبيا، وعدد من المنظمات الدولية‎، إضافة إلى أنها محل إقامة وزير الداخلية‎، ورئيس المجلس الأعلى للدولة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.