صحيفة: نتنياهو زار الإمارات سرا قبل عامين

القدس/الخليج 365-

قالت صحيفة إسرائيلية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زار دولة الإمارات العربية المتحدة، سرا، قبل عامين، والتقى خلالها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، يوسي كوهين شارك في اللقاء.

وأشارت إلى أن اللقاء عُقد في أبو ظبي في العام 2018 دون الإعلان عنه رسميا.

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وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقُوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967؛ كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.

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