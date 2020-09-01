مقتل امرأة وإصابة 3 أمنيين بانفجار مفخخة شمالي العراق

إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلن الجيش العراقي، مقتل امرأة وإصابة 3 أمنيين، الثلاثاء، إثر انفجار سيارة مفخخة عند حاجز أمني واقع بين محافظتي صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد.

وأفاد بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة للجيش، بـ"انفجار عجلة (سيارة) مفخخة في سيطرة (حاجز أمني) على طريق تكريت-كركوك".

وأوضح أن الانفجار "أدى الى استشهاد امرأة وجرح 3 منتسبين في قوات الأمن"، حسب البيان ذاته.

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وحتى الساعة 7:40 ت.غ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.