قتيلان بينهما عسكري بهجومين لـ"داعش" في العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت مصادر عسكرية عراقية، الثلاثاء، مقتل شخصين بينهما جندي، في هجومين منفصلين لتنظيم "داعش"، شمالي البلاد وشرقها.

وقال محمد سعد، النقيب في الجيش، للأناضول، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا فجر اليوم هجوما بأسلحة رشاشة على حاجز عسكري بأطراف قضاء طوزخورماتو شمالي محافظة صلاح الدين".

وأكد سعد أن الهجوم تسبب بمقتل عنصر من الجيش وإصابة آخر بجروح طفيفة.

وفي هجوم ثانٍ شرقي البلاد، قتل مدني وأصيب آخر بمحافظة ديالى، حسب ما أعلن النقيب في الشرطة، جعفر الوائلي.

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وقال الوائلي للأناضول، إن "مدنيا قتل وأصيب آخر بجروح بهجوم بأسلحة رشاشة شنه عناصر من داعش في ساعة متأخرة من ليل الإثنين ضمن الحدود الإدارية لقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.