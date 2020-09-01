التحالف العربي: تدمير طائرة حوثية مفخخة جنوبي السعودية

اليمن / الخليج 365

أعلن التحالف العربي، أن قواته اعترضت صباح الثلاثاء، طائرة مفخخة بدون طيار، تابعة لجماعة الحوثي، أطلقت تجاه السعودية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة" أطلقها الحوثيون بـ"طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية (للسعودية)".

ولم يتطرق المالكي إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين حول ذلك حتى الساعة 6:30 (ت.غ).

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وخلال الفترة القليلة الماضية، صعّد الحوثيون من هجماتهم تجاه السعودية، عبر إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليستية بشكل شبه يومي.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.