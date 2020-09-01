تونس.. وفاة واحدة و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية ، الثلاثاء، عن تسجيل وفاة واحدة و118 إصابة بفيروس كورونا، منها تسع حالات وافدة.

وأوضحت الصحة التونسية، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3803 منها 77 وفاة.

وبينت الصحة التونسية أنها سجلت11 حالة شفاء مما رفع جملة عدد المتعافين إلى 1573حالة.

وقالت الصحة التونسية إنها أجرت إلى حد الآن 144 ألف و 42 تحليلا مخبريا وأن 2153 حالات لا تزال حاملة للفيروس وهي محل متابعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.