كورونا.. تمديد حظر التجوال في غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء الإثنين، تمديد حظر التجوال المفروض بالقطاع مع استثناء مناطق محددة في الوسط والجنوب، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وفي مؤتمر صحفي، قال إياد البزم الناطق باسم الداخلية (تديرها حماس)، "تقرر تمديد حظر التجوال في غزة على أن يسمح للمواطنين في مخيم البريج (وسط)، وحي تل السلطان والسعودي بمحافظة رفح، التحرك داخل حدود مناطقهم، من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، دون مغادرتها".

واشترط لذلك، "الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامة، ومنع الازدحام، وتحقيق التباعد الجسدي".

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ويأتي حظر التجوال للمرة الرابعة على التوالي، حيث بدأ مساء 24 أغسطس/آب، لمدة يومين، وتم تجديده الأربعاء لثلاثة أيام، ومن ثم جدد للمرة الثالثة السبت الماضي لمدة يومين وذلك في إطار جهود مواجهة كورونا.

وبدأت داخلية غزة في فرض حظر التجوال، عقب الإعلان عن اكتشاف أولى الحالات داخل المجتمع (من غير العائدين من الخارج).



وخلال الأسبوع الماضي، تم تسجيل إصابة 243 شخصا، توفي منهم ثلاثة.

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