كشفت شركة الخدمات الأرضية، عن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة؛ للعمل بالشركة في محافظة جدة. وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية ” مسؤول أول بيانات التدريب، مدير سلسلة التوريد، مدير الموارد البشرية”. واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب، ولديه خبرة من سنتين إلى 10 سنوات وفقًا للوظيفة التي سيتقدم لها. ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.