قوات التحالف تعترض وتدمر طائرة مفخخة بدون طيار أطلقتها مـليشيا الـحوثي باتجاه المملكة

الخليج – واس أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض طائرة مفخخة بدون طيار أطلقت صباح اليوم (الثلاثاء) باتجاه المملكة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن الطائرة أطلقتها مـليشيا الحـوثي الإرهـابية المدعومة من إيران، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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