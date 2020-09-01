شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تعلن صرف معاشات شهر سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر سبتمبر 2020.
وأوضحت التأمينات، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنه تم صرف المعاشات لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.
ويستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر الشروط الآتية:
-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام
-بلوغ سن الستين أو تجاوزها
كانت هذه تفاصيل خبر «التأمينات» تعلن صرف معاشات شهر سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.