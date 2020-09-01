شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات» تعلن صرف معاشات شهر سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر سبتمبر 2020.

وأوضحت التأمينات، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنه تم صرف المعاشات لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.

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ويستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر الشروط الآتية:

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام

-بلوغ سن الستين أو تجاوزها