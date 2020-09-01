شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: أجواء حارة على معظم مناطق المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة على معظم المناطق ورطوبة تعطي إحساسًا بأنَّ الحرارة أعلى مما هي.

وأوضح الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء بإذن الله أمطار من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة، والمدينة، وعسير، والباحة، وجازان، ونجران، وجنوب الرياض، والشرقية، فضلًا عن رياح متوسطة على الشرقية وتبوك والساحل الغربي”.

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