شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تنسيق بين 3 جهات لنقل المبتعثين ومرافقيهم إلى دول الابتعاث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مصادر أن هناك ترتيبات بين المديرية العامة للجوازات والتعليم وهيئة الطيران المدني لتوفير رحلات خاصة لنقل الطلاب والطالبات المبتعثين ومرافقيهم إلى دول الابتعاث عبر الناقل الرسمي الذي سيتولى توفير طائرات لنقلهم.

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وبحسب ”عكاظ“، فإن إجراءات المبتعثين ستتم دون الحاجة للحضور، عن طريق منصة «أبشر» التي تتولى لاحقا الرد على الطلب للطلاب المبتعثين من جانب وزارة التعليم والمدرجين ضمن قوائمها للابتعاث، فيما يُلزم الدارسون على حسابهم الخاص بإضافة مرفقات تتضمن أسماء المرافقين عبر سجل الأسرة وقبول الجامعة والدولة والمدينة الدارس بها.

وكشف المصدر أن الطلبات التي لا تتعلق بتصريح الدراسة لن ينظر إليها، وهي خدمة مخصصة للطلاب والطالبات المبتعثين ومرافقيهم.

وكانت الجوازات قد أطلقت أمس، بالتعاون مع وزارة التعليم، خدمة التصاريح الاستثنائية عبر خدماتها على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية؛ تسهيلاً لسفر الطلبة المبتعثين ومرافقيهم إلى جميع دول الابتعاث.