"انقلاب الابن على أبيه"... أمير سعودي يعلق على عبور طائرة إسرائيلية أجواء بلاده

وقال الأمير السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "سمح لطائرة إسرائيلية تقل مسؤولين أمريكيين إلى أبوظبي بعبور أجوائنا فانبرى إعلام ومرتزقة ذنب إسرائيل في المنطقة منذ انقلاب الابن على أبيه يشتمنا ويخوننا.هذا الذنب أو هذه الدولة هي الضامنة لأمن إسرائيل بإعطائها حماس مبالغ شهرية بأمر رئيس الموساد شريطة التهدئة... يا للقرف".
ووصل كبار مساعدي الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى الإمارات أمس الاثنين، على متن رحلة تاريخية من تل أبيب عبر الأجواء السعودية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين الإمارات وإسرائيل.
وتوجه، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، بالشكر للسعودية لسماحها بعبور أول رحلة طيران تجارية من إسرائيل للإمارات عبر أجواء المملكة، داعيا لتوسيع اتفاق التطبيع الأخير بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. وقال: "وصلنا على متن الرحلة الأولى في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات، ونتمنى أن يتبعها العديد من الرحلات"، مضيفا "ولي العهد السعودي أيضا سمح بمرور الرحلة عبر أجواء السعودية وأشكره على ذلك".
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