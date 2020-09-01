السعودية تعلن تدمير طائرة هجومية مصدرها الأراضي اليمنية

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وكان التحالف أعلن، يوم الأحد الماضي، تدمير طائرة مسيرة في أجواء مطار أبها الدولي (جنوبي السعودية)، واصفا عملية استهداف المطار بـ "العمل الإرهابي والوحشي".
وينفذ التحالف ضربات جوية على أهداف للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وشمال وغرب البلاد؛ كما يستهدف الحوثيون الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الهجومية.
ويشهد اليمن، منذ نهاية 2104، نزاعا داميا بين القوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف، والحوثيين وحلفائهم، الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد، وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكرين في الجانبين، فضلا عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأمراض والأوبئة، ونزوح السكان من مناطق القتال.
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