شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإيطالى يزور بيروت 8 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد بيان لقصر كيجي بأن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي سيتوجه للعاصمة اللبنانية بيروت، في 8 سبتمبر المقبل، وذلك لعقد اجتماعات مؤسسية.
وحسب وكالة نوفا الإيطالية وتأتي زيارة كونتي بعد زيارة وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني الذي زار بيروت في 24 أغسطس لتقديم الدعم الإيطالي للشعب اللبناني الذي تعرض للانفجارات المدمرة التي ضربت مرفأ بيروت في 4 أغسطس.
وإيطاليا كانت من أوائل الدول التي استجابت لحالة الطوارئ التي فرضها الانفجار المدمر في ميناء بيروت في 4 أغسطس الماضي.
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