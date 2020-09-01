مقتل شخض وإصابة آخرين في انفجار مخففة بكركوك العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام عراقية، إن امرأة لقت مصرعها وجرح ثلاثة منتسبين، إثر انفجار سيارة مفخخة على طريق تكريت - كركوك بدولة العراق. وتشهد الأراضي العراقية، العديد من الانفجارات الانتحارية التى ينفذها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

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