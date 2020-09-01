شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية وغبار بالإمارت وحار في الكويت والبحرين والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للخدمات التي يقدمها ”الخليج 365” للمتابعين الكرام في كافة المجالات، ننشر في السطور التالية أحوال الطقس في دول الخليج المتوقع اليوم.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، ليوم الثلاثاء، تضمنت نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساء .

طقس الكويت

حار والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار خفيفة متفرقة .

مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

طقس الإمارات

توقع "المركز الوطني للأرصاد" في الإمارات أن يسود البلاد خلال الأيام المقبلة طقس مغبر غائم جزئيا أحيانا صحو بوجه عام.

ويكون الطقس اليوم مغبرا غائما جزئيا أحيانا، وتظهر السحب بعد الظهر وقد تكون ركامية أقصى الغرب.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم "الأربعاء" المقبل طقسا صحوا بوجه عام مغبرا أحيانا على بعض المناطق خاصة شرقا وشمالا.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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طقس البحرين

قالت إدارة الرصاد الجوية في مملكة البحرين، إن البلد ستشهد طقسا حارا ورطب أحيانا اليوم مع وجود بعض السحب

وعن الرياح قالت إنها شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيان

وبخصوص ارتفاع الموج فانه سيكون من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

طقس الأردن

دخلت المملكة اعتباراً من يوم السبت الماضي ضمن تأثير موجة حارة قوية ومرهقة و طويلة ناجمة عن تأثير تدريجي لكتلة هوائية شديدة الحرارة مُندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية بإتجاه بلاد الشام

ويُتوقع أن تُصبح درجات الحرارة أعلى بكثير من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وأن يتحول الطقس إلى شديد الحرارة وجاف بوجهٍ عام في أغلب المناطق.

طقس سلطنة عمان

نشرت هيئة الطيران المدني تقريرًا عن حالة الطقس في السلطنة لليوم، حيث أفاد التقرير بأن الطقس سيكون صحوًا إلى غائم جزئيا على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع فرص لتساقط الرذاذ المتقطع واحتمال تشكل السحب الرعدية وهطول أمطار على محافظة ظفار خلال المساء، وصحوًا بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع وجود العوالق الترابية على المناطق الساحلية البحر عمان.

وأوضح التقرير احتمال تشكل السحب المنخفضة في آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل جنوب الشرقية والوسطى والمناطق الساحلية البحر عمان.

وتهب على المناطق الساحلية لبحر عمان رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة نهارا تتحول الى خفيفة متغيرة الاتجاه ليلا، وتهب على المناطق الساحلية البحر العرب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.