عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف سوني القادم Xperia 5 II

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

الخليج 365

كشفت تسريبات جديدة صورا ومعلومات عن أهم مزايا هاتف سوني الجديد Xperia 5 II، والذي سيكون منافسا قويا لنفس الفئة من إنتاج شركة سامسونج.



وتشير التوقعات إلى أن شركة سوني ستعلن عن هاتف Xperia 5 II في فعالية عبر الإنترنت يوم 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، والهاتف الجديد سيخلف سلفه Xperia 5 الذي انطلق العام الماضي.

ووفقا للتسريبات فإن الهاتف الجديد Xperia 5 II سيأتي بهيكل من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مزود بشاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة، معدل تحديثها 120 هيرتزا، ولها القدرة على عرض فيديوهات +FHD ، أما أبعادها فـ "9:21".

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وسيحصل Xperia 5 II على نظام تشغيل Android 10.، ونظام صوتيات قادر على إصدار الصوت عبر الشاشة، إضافة إلى منفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع سيكون مدمجا في الشاشة على الأغلب.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (16+12+5) ميغابيكسل، فيها عدسة للتقريب البصري، وعدسة بفتحة عريضة لالتقاط صور عالية الدقة في الظلام، والكاميرا الأمامية من المتوقع أن تأتي بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

كما سيكون الجهاز قادرا على الاتصال مع شبكات 5G بفضل معالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 865، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 غيغابايت، وجهاز موديم خاص.

ووفقا للتسريبات، يبلغ حجم البطارية 4.000 ميلي أمبير يتم شحنها من خلال مدخل USB-C، مع وجود مدخل سماعة هيدفون، علماً أنها ليست موجودة في الهاتف السابق Xperia 5.