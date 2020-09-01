عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد 16 يوم رعب.. نادية مصطفى تعلن تعافيها من كورونا

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلنت المطربة المصرية نادية مصطفى عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعد فترة عزل استمرت 16 يوماً في المنزل.



وكشفت مصطفى أنّها أجرت 3 تحاليل على مدار الأيام الماضية للتأكّد من تعافيها التام من "كوفيد-19".

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وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بعد عزلي 16 يوماً وتأكدي بعد 3 تحاليل آخرهم كان تحليل اليوم واطمئناني على نفسى إني خفيت.. أستطيع أن أخبركم إني عشت الأيام اللي فاتت في رعب بعد ظهور أعراض كورونا، الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ومهما شكرته مش هوفي".

وأضافت "شكراً لله لأنه رزقني بأولاد رغم وجودهم بعيد بس كانوا معايا 24 ساعة على zoom وBotim فهونوا علي العزل ورفعوا من معنوياتي".

ووجهت نادية مصطفى الشكر لزوجها قائلة "شكراً كتير أوي لشريك حياتي اللي تفانى في خدمتي واهتم بأكلي، ودايماً كنت بلمح في عينه الرعب، بس هموت وأعرف هو كان مرعوب عليّ ولا مرعوب من كورونا.. بهزر والله، ربنا يديله الصحة ويخليهولي وبجد تسلم الشدة اللي بتبين معدن الإنسان".

وتابعت نادية "يا رب يخلّصنا من الرعب اللي إحنا فيه ويزول هذا الوباء عاجلاً وليس أجلاً بقدرة كن فيكون.. ويحميكوا جميعاً ويحفظكوا من كل شر".