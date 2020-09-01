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الحوثي يعلق على عزل الملك سلمان لقائد القوات المشتركة للتحالف العربي

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وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، ورئيس اللجنة الثورية العليا في الجماعة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "قرار ‏عزل تركي جيد، إن كان من أجل إيقاف الحرب".

كان العاهل السعودي، أصدر، مساء الاثنين، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة، الفريق الركن، فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

وذكرت وكالة الأنباء "واس"، أن ووزير الدفاع، ، أحال إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع تم رصدها وطُلب التحقيق فيها.

© AP Photo / Saudi Press Agency

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وقالت إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، "وجدت فسادا ماليا في وزارة الدفاع مرتبطا بالفريق الركن، فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين".

وأكدت "واس" إعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالته للتحقيق أيضا".

وأشارت الوكالة إلى تكليف الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

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