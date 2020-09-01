شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الموريتاني يفرج عن الرئيس السابق بعد استجوابه لعدة ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وإعادته إلى منزله وسط العاصمة نواكشوط، بعد ساعات من الاستجواب حول شبهات فساد.

وقالت صحيفة "الصحراء" الموريتانية، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عاد قبل قليل إلى بيته، بعد ساعات من الاستجواب في التحقيق يجري في وحدة محاربة الارهاب بولاية نواكشوط الشمالية.

وكانت الشرطة استدعت مساء الإثنين ولد عبد العزيز للمرة الثالثة والأولى منذ مؤتمر الصحفي الخميس الماضي