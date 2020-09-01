شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما نشرت وكالة واس. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 3804 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 77 شخصًا.

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