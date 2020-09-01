شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسى للبنان ولقاء فيروز في منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، عند التاسعة والربع من مساء الإثنين بتوقت لبنان، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رأس وفد رسمي.

وقال فى مؤتمر صحفى بالمطار: "أنا سعيد بالعودة كما وعدت إلى بيروت وكما والتزمت في زيارتي السابقة، لأعاين أولاً المساعدات الإنسانية على أثر الانفجار الذي حصل وهو ما التزمت به، وقد عقدنا في التاسع من أغسطس مؤتمرا دوليا في فرنسا تحت إشراف الامم المتحدة لتنظيم هذه المساعدات مع تأكيد على الشفافية واشراك المنظمات غير الحكومية والمدنية،

وأضاف: سأتوجه غدا إلى المرفأ لأكشف على ذلك شخصيا، وسننظر أيضا في موضوع تنسيق المساعدات الصحية لأن لبنان يعاني كذلك من تأثيرات كورونا وذلك من خلال زيارتي لمستشفى الحريري.

واستطرد قائلا: نحن نتابع أيضا برامج المساعدة في التعليم وإعادة البناء وكل أنواع الدعم الضروري الشعب اللبناني، وهذا نفس التعهد والالتزام الذي رافق التعاون التقني الذي بدأنا بتقديمه منذ 3 اسابيع الى جانب الحكومة اللبنانية بناء على طلبها في اطار التحقيق الحاصل في موضوع الانفجار.

زيارة ماكرون لفيروز

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته لبيروت بلقاء أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز.

وصف ماكرون زيارته لفيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، وقال "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا".

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التي كانت تذيعها القنوات المحلية بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته.

وغادر ماكرون منزل السيدة فيروز في الرابية بعد لقاء استمر ساعة وربع الساعة، منحها خلاله وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، واهدته هي بدورها لوحة فنية.

ولم تظهر فيروز وبقي الصحفيون يترقبون احتمال مرافقتها الضيف الكبير إلى باب منزلها، لكنها بقيت محتجبة، فيما شوهدت ابنتها ريما تقوم بالتصوير من الشرفة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

ماكرون يغرد بالعربي على تويتر ويلتقى بالحريرى

غرّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى وصوله الى بيروت، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين. وكما وعدتكم، عدت إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سوياً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار".

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كما استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، في قصر الصنوبر وتناول اللقاء اخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين.



الجمهور يستمع إلى فيروز



الرئيس الفرنسي ماكرون



حديث ماكرون



فيروز



لقاء ماكرون وعون



ماكرون في لبنان



ماكرون والحريري



ماكرون وعون



ماكرون يتحدث للصحفيين



ماكرون