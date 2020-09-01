شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطرد 3 دبلوماسيين سلوفاكيين في رد متكافئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، أمس الاثنين، طرد ثلاثة دبلوماسيين سلوفاكيين، في «تدبير مضاد»، بعد أن قامت سلوفاكيا بخطوة مماثلة، وطردت ثلاثة دبلوماسيين روس، في ثالث قرار من هذا النوع خلال أسبوع، بسبب توتر بين موسكو والأوروبيين.
وأبلغ السفير السلوفاكي لدى موسكو بالقرار الروسي عند استدعائه إلى وزارة الخارجية الروسية، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وقالت الوزارة إن «روسيا وانطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، اتخذت قرار طرد من أراضيها ثلاثة متعاونين دبلوماسيين من السفارة السلوفاكية في موسكو». (أ.ف.ب)
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