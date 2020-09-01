شكرا لقرائتكم خبر عن باريس: تعنت لندن يعرقل مفاوضات «بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حمّل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، المملكة المتحدة مسؤولية مراوحة مفاوضات خروج هذا البلد من الاتحاد الأوروبي مكانها، واصفاً تعاطي لندن مع هذه المفاوضات بالمتعنت وغير الواقعي. وقال لودريان منتقداً لندن أمام سفراء بلاده في أوروبا بحضور وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: إن «المفاوضات لا تتقدم؛ بسبب سلوك لندن المتعنت، ولنقلها بوضوح، غير الواقعي». (وكالات)

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