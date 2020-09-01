منتدى «كوفيد 19: تسريع الخطى نحو مجتمع المعرفة» اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



ينظم مشروع المعرفة العالمي ممثلاً في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنتدى الافتراضي «كوفيد 19: تسريع الخطى نحو مجتمع المعرفة»، اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى 3 سبتمبر/ أيلول 2020، ويهدف المنتدى إلى خلق حوارات افتراضية لمناقشة مختلف القضايا المعرفية وتسريع الخطى نحو بناء مجتمعات المعرفة.

ويأتي هذا المنتدى انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين المؤسسة والبرنامج، لنشر المعرفة وتطوير مهارات الشباب في المنطقة العربية، إلى جانب المناقشات القيّمة مع نخبة من أبرز المتحدثين. وسيشهد الملتقى إطلاق مبادرة جديدة من مشروع المعرفة، وهي سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية العملية التي تهدف إلى تزويد الشباب العربي بالمهارات المطلوبة للمستقبل، وستُعقد أولى هذه الورش خلال المنتدى بعنوان «من البيانات إلى المعرفة»، ويشرف عليها فريق البحث والبيانات في مشروع المعرفة العالمي بمشاركة من عمر العراقي، الصحفي المتخصص بصحافة البيانات.

وتضم أجندة المنتدى نخبة من الشخصيات المحلية، والعربية، والعالمية، يشاركون بجلسات نقاشية وحوارات تصب في خانة البناء المستقبلي لعالم أكثر تعافياً وتفاؤلاً، حيث يفتتح المنتدى كلٌّ من جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسَّسة، وسارة بوول النائب المساعد للمدير ونائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في البرنامج.

ويتناول المنتدى عبر جلساته المتنوعة أبرز التطورات المعرفية في ظل جائحة «كورونا»، ففي جلسة نقاشية تسلط الضوء على «كوفيد-19» باعتباره أحد مسرعات التحول الرقمي، يلقي المتحدثون نظرة على المشهد الرقمي في المنطقة العربية، ويشارك في الجلسة الدكتورة نبال إدلبي رئيس قسم الابتكار في اللجنة الاجتماعية والاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، والدكتورة أليسون جيلوالد المدير التنفيذي لقطاع أبحاث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا، ومحمد سليمان الباحث غير المقيم، معهد الشرق الأوسط، وتدير الجلسة الإعلامية يمنى نوفل، مؤسِّسة برامج ومراسِلة تلفزيونية.

بينما يناقش المتحدثون الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة «كوفيد 19»، وتونيا إليزابيث أرو المدير المساعد في مؤسسة التغيير، وستيف أبلتون العضو المنتدب في شركة كونتاكت الاستشارية (أكسفورد)، العلاقة بين إنتاج المعرفة والنمو الاقتصادي ورفاه المجتمع في جلسة نقاشية تديرها فانيسا أبو سليمان المختصة بأمراض النطق واللغة.

وفي جلسة نقاشية بعنوان «بناء مستقبل مشترك منصف وشامل» تناقش سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقاً في مصر، والدكتور لوران بروبست الشريك في مؤسسة «عالم جديد - مهارات جديدة»، وجيوم لا فورتون الخبير الاقتصادي الأول في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ضرورة إيجاد استراتيجية عالمية مستدامة شاملة بهدف إتاحة الفرص للجميع من خلال الشمول المالي. تدير الجلسة الدكتورة كارولينا بان، وهي زميل باحث في مركز التنمية الدولية (CID) بجامعة هارفارد.

كما تتخلل المنتدى جلسات حوارية مع خبراء من مختلف الاختصاصات المعرفية، أبرزهم الدكتور هاني تركي مدير مشروع المعرفة العالمي لدى البرنامج الإنمائي الذي سيتناول مفهوماً جديداً وهو «سنة المعرفة»، حيث يطرح نموذجاً لمسار مجتمع المعرفة بين الماضي والحاضر والمستقبل، في جلسة تحاوره فيها ستيفاني بستاني، الباحثة في مشروع المعرفة العالمي. كما يشارك في هذه الجلسات البروفيسور ليف إدفينسون الذي يحاوره أنتوني فاخوري الباحث في مشروع المعرفة العالمي، لمناقشة سبل البحث عن مسارات المعرفة. من جهتها تكشف هاناه فوربس مؤسِّسة شركة (The Funding Crowd) للتمويل الجماعي أسرار التمويل الجماعي للشركات الناشئة في جلسة تحاورها فيها لين شومان محررة الأخبار في «لينكد إن». ويمكنكم التسجيل عبر الرابط: HYPERLINK «https://mbrf.ae/knowledgesummit/ar/undp-mbrf-online-forum» https://mbrf.ae/knowledgesummit/ar/undp-mbrf-online-forum، وستمنح للحضور شهادات مشاركة.