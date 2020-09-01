معاهدة السلام خطوة شجاعة لشرق أوسط مستقر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، في أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وعلي سعيد النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، الوفد الأمريكي - الإسرائيلي المشترك الذي يزور دولة الإمارات حالياً برئاسة جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.

ويضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

ورحب سموّه، خلال اللقاء، بالوفد، متمنياً لهم زيارة ناجحة ومفيدة لمختلف القطاعات بما يعود بالخير على الجميع.

وتناول اللقاء مسار العلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وآفاق تعزيز التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة البلدين، ويدعم أسس السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في المنطقة.

وكان الوفد المشترك، وصل إلى دولة الإمارات في وقت سابق أمس، على متن طائرة تجارية إسرائيلية، حطت على أرض الدولة، للمرة الأولى، منذ إعلان «معاهدة السلام» بين الإمارات وإسرائيل. (وام)