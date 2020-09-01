مبادرات إماراتية لمدّ يد العون للمتضررين من انفجار بيروت

أطلقت مؤسسات وشركات وهيئات إماراتية، عدداً من المبادرات لدعم المتضررين جراء الانفجار الذي أصاب العاصمة اللبنانية بيروت.

ونظمت الاتحاد للطيران بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة لمساعدة الجرحى والمصابين والمهجرين من بيوتهم في بيروت، حيث جُمعت التبرعات وتم توفير المعدات الطبية، والملابس، والمستلزمات الصحية، والكمامات، والأحذية والبطانيات وغيرها.

كذلك، قامت «الاتحاد»إلى جانب الهلال الأحمر الإماراتي بتوفير الخيم للعائلات التي أضحت بلا مأوى، إلى جانب تشييد خمس خيم خاصة، لتقوم مقام العيادة الطبية للذين يحتاجون إلى مساعدات طبية عاجلة.

وشجع برنامج الولاء، ضيف الاتحاد، أعضاءه للتبرع بأميالهم لدعم ضحايا الانفجار في بيروت. وسيتم استخدام الأميال لشراء معدات الوقاية الصحية مثل الكمامات والقفازات والمواد الطبية والدواء والغذاء، بالإضافة إلى دعم أعمال الإصلاح والترميم للمنازل المتضررة. وسيقوم البرنامج بالمساهمة بدوره في الحملة.

من جهة أخرى، قدمت دبي للاستثمار، الشركة متعددة الأنشطة الاستثمارية والمدرجة في سوق دبي المالي، الدعم للبنان في أعقاب انفجار ميناء بيروت بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات، وفي إطار جهودها الإنسانية.

فقد وفّرت الشركة المساعدات اللازمة، وقامت بشحن الزجاج لاستبدال ألواح الزجاج في أكثر من 700 شقة متضررة، إضافة إلى الأدوية لمساعدة المستشفيات والطواقم الطبية،حيث أرسلت 1.4 طن من الأدوية التي تضم أيضاً المعقمات وأقنعة الوجه، لعلاج المصابين، ولدعم الجهود العالمية التي تتبناها دولة الإمارات لمكافحة انتشار فيروس «كوفيد - 19».