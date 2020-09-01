الاتحاد الأوروبي يقدم 400 مليون يورو لمبادرة لقاحات «كوفاكس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، أنها ستقدم 400 مليون يورو (476 مليون دولار) لمبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية لشراء لقاحات لمرض كوفيد-19، لكنها لم توضح ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي ستحصل على جرعات ضمن خطة المنظمة.

وتهدف المبادرة، التي تعرف باسم كوفاكس، إلى شراء ملياري جرعة لجميع دول العالم من لقاحات محتملة تنتجها شركات مختلفة بحلول نهاية 2021. وقالت المفوضية: إن تمويل الاتحاد الأوروبي سيقدم من خلال ضمانات. ولم توضح متحدثة باسم المفوضية كيف ستقدم هذه الضمانات، أو لماذا فضلتها عن تقديم تمويل نقدي مباشر. وقالت أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية: «اليوم تعلن المفوضية عن إسهام قدره 400 مليون يورو ل (كوفاكس) للعمل معاً على شراء لقاحات مستقبلية لمصلحة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل».

وتجاوزت الولايات المتحدة عتبة ستة ملايين إصابة بالوباء الذي أصاب أكثر من 25 مليون شخص في العالم.

وقد يؤثر حجم الحصيلة الأمريكية على وتيرة الأبحاث العلمية، إذ أعلن مدير الوكالة الأمريكية للأدوية أنه من الممكن السماح بلقاح مستقبلي في الولايات المتحدة أولاً وفق آلية طارئة، قبل نهاية التجارب السريرية التي يُفترض أن تؤكد سلامة وفاعلية اللقاح. وقال ستيفين هان: «سيكون قراراً مبنياً على العلم والطبّ والمعطيات. لن يكون قراراً سياسياً». ونفى أن يكون خضع لأي ضغط من جانب الرئيس دونالد ترامب للسماح بلقاح قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في الثالث من نوفمبر.

واقتربت روسيا من حاجز المليون إصابة بعد تسجيل 4993 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة لديها إلى 995319. وأصبحت روسيا الشهر الحالي أول دولة في العالم تعتمد لقاحاً مضاداً للفيروس بعد أقل من شهرين على اختباره على البشر، وهي خطوة أثارت شكوك خبراء دوليين بخصوص سلامته وفاعليته.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو: إن حملة تحصين للفئات الأكثر عرضة للإصابة في البلاد ستبدأ في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وسجلت الهند ارتفاعاً قياسياً في عدد الإصابات اليومية بلغ 78761 حالة جديد في 24 ساعة.

وفي المجمل تحصي الهند أكثر من 3,5 مليون إصابة. وبات الوباء الذي تفشى بشكل واسع في المدن الكبيرة على غرار بومباي ونيودلهي، ينتشر حالياً في المدن الأقل أهمية والقرى.

وفي المقابل تراجعت معدلات الانتشار في السعودية إلى أقل من 1000 إصابة جديدة، لليوم الثاني على التوالي، وسط استمرار تراجع هذا المؤشر، مع تراجع الوفيات أيضاً، إذ تم تسجيل 30 وفاة مقابل 27. ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، في السعودية، انخفاضاً متواصلاً في الآونة الأخيرة. وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من المرض وصل إلى 289667 شخصاً بعد تسجيل 1226 حالة شفاء جديدة.

ومع إعادة فتح المدارس في كثير من البلدان حول العالم، حذرت دراسة جديدة نشرت في مجلة جاما الطبية، من مخاطر انتشار الإصابة بفيروس كورونا في المؤسسات التعليمية. واكتشف الأطباء في مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن العاصمة، أن الأطفال المصابين بكورونا يمكن أن ينشروا الفيروس لأسابيع، على الرغم من أنهم هم أنفسهم لا تظهر عليهم أعراض المرض، وهو ما يعني أنهم قد يصيبوا الأشخاص من حولهم بدون قصد.

وكانت الدراسات السابقة تركز على مدى انتشار الفيروس بين الأطفال، لكن تكمن أهمية هذه الدراسة أنها تتبعت حركة الفيروس وانتشاره من خلال الأطفال الذين لا يظهر عليهم المرض. وأظهرت الدراسة اختلافات كبيرة حول طول المدة الزمنية التي ظل فيها الأطفال يعانون الأعراض، حيث تراوحت بين ثلاثة أيام وثلاثة أسابيع.

يجيء ذلك فيما أظهر مسح أجرته منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 90 في المئة من الدول تعطلت فيها خدمات الرعاية الطبية العادية بسبب الجائحة، وأن الإنجازات الهائلة التي تحققت على مدى عقود في مجال الرعاية الصحية قد يُقضى عليها خلال فترة زمنية قصيرة.