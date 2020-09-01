«إكسبو2020» يخفض رسوم الخدمات والكهرباء والاتصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أكدت ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي» أنه تم تقديم تسهيلات عدة للمشاركين في الحدث العالمي الذي تستضيفه الإمارات في الفترة بين 1 أكتوبر 2021 لغاية 31 مارس 2022، وضمن سلسلة من الامتيازات وتخفيف الأعباء التي قدمتها الدولة؛ بهدف تخفيض النفقات على المشاركين.

وأضافت، في تصريح لها خلال اجتماع المشاركين الذي اختتم أعماله مؤخراً، أنه وفي ضوء قرار تأجيل موعد «إكسبو2020»؛ فقد تمت مراجعة الرسوم الحالية، بما في ذلك رسوم توصيل خدمات المرافق العامة في موقع الحدث.

وأوضحت: إن التخفيضات تشمل عدداً من الرسوم؛ منها: باقات الاتصالات المُقدمة من «اتصالات»، ورسوم المعاينات من الجهات المحلية وتصاريح الفعاليات، وقالت: نحن بحاجة إلى تقديم أفضل عائد ممكن على استثمارنا الجماعي في هذا الحدث، وإننا شركاء في هذه المهمة العالمية.

وأضافت: لقد نسّقنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي؛ لضمان وضع حد أقصى لهذه المدفوعات لمدة 15 شهراً، مشيرة إلى أن هذا سيؤدي إلى خفض تكاليف المشاركين، وتحفيزهم بشكل كبير على إكمال أعمالهم بحلول نهاية 2020 وحتى نعلن عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية في الموقع.