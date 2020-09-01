راشد بن سعود يوجه بتركيب «حصنتك» بالمنشآت التجارية والمساكن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، بالعمل على تركيب منظومة «حصنتك» نظام الحماية والإنذار والتحكم الذكي في كافة المنشآت التجارية، والمباني السكنية في الإمارة، للحد من حوادث الحرائق، وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو ولي عهد أم القيوين، صباح أمس، اجتماعاً بمقر المجلس التنفيذي، لمناقشة مشروع «حصنتك» نظام الحماية والإنذار والتحكم الذكي للمباني والمنشآت.

وثمن سمو ولي عهد أم القيوين المتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتوفير المستوى الأمثل للوقاية من الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات، ودعم تحقيق الأجندة الوطنية 2021، لتصبح الإمارات من أكثر الدول أماناً في العالم، واستدامة النتائج المحققة في مجال خفض معدلات الحرائق والوفيات الناتجة عنها.

حضر الاجتماع اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، واللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، واللواء راشد المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، والعميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في إدارة الدفاع المدني بدبي، والعقيد عبدالرحمن المنصوري مدير عام شؤون الوزارة، والعقيد الدكتور سالم حمد بن حمضة مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

من جهة أخرى، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين التعميم رقم 7 لسنة 2020 بشأن عودة الموظفين إلى مقار عملهم في الجهات الحكومية بنسبة 100% اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.

ونص التعميم على إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة، على أن تنحصر الاستثناءات للفئات الآتية، شريطة ألا تتطلب مهامهم الوظيفية ضرورة التواجد في مقر العمل وهم: الموظفون المصابون بالأمراض المزمنة بحيث يستمر عملهم عن بعد، شريطة تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة، والموظفات ممن يتابعن تعليم أبنائهن في التعليم عن بعد في المرحلة الدراسية من الصف السادس الابتدائي فما دون، شريطة تقديم ما يثبت بأن الأبناء مسجلين في التعليم عن بعد، بالإضافة إلى الموظفات اللائي يقمن برعاية أبنائهن في المنزل من أصحاب الهمم والذين تستدعي حالتهم الصحية رعاية دائمة، بناء على تقرير الجهات الصحية المعتمدة في الدولة.

كما نص التعميم على الاستمرار بتفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف، لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الاجتماعي.

وألزم التعمــــيم كـــافة الجهـــات الحكومية بتنفيذ هذه التعليمات مع عودة الموظفين لمقار عملهم.(وام)