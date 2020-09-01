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وفاة رئيس الهند السابق متأثراً بالفيروس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نجل الرئيس السابق للهند براناب موكرجي ومكتب الرئيس الحالي إن موكرجي توفي امس الاثنين، بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج من إصابته بفيروس المستجد. وكان موكرجي في غيبوبة عميقة وضع خلالها على جهاز تنفس صناعي بعد إصابته بالتهاب رئوي. والراحل كان سياسياً مخضرماً تولى وزارتي الشؤون الخارجية والمالية في حكومتين سابقتين. وقال مكتب الرئيس رام ناث كوفيند على تويتر «وفاته تمثل نهاية عصر».
وأكدت الفحوص إصابة موكرجي بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، يوم العاشر من أغسطس/ آب. وكان يُعالج بالمستشفى منذ ذلك اليوم. (رويترز)

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