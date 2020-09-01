حمد بن جاسم يرفض "النحيب" ويعلق على وصول الطائرة الإسرائيلية إلى أبو ظبي

وقال حمد بن جاسم في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "لا داعي لهذا النحيب لوصول طائرة إسرائيلية إلى أبوظبي".

واعتبر رئيس وزراء قطر الأسبق، أن "الشيء المهم هو هل سيكون هناك سلام عادل للشعب الفلسطيني والإسرائيليين يعطي الحقوق لكلا الطرفين في العيش بسلام، ضمن حدود معترف بها تبنى على أساس حدود 67".

وأضاف، "إذا كان هناك حاجة إلى نحيب فلا بد أن يكون على الحال العربي المتردي، الذي نحن فيه منذ فترة ليست بالقصيرة".

كان حمد بن جاسم علق في وقت سابق على اتفاق السلام الإسرائيلي الإماراتي، قائلا: "لا أريد أن أعلق على إعلان التطبيع والتبادل الدبلوماسي الكامل بين إسرائيل والإمارات، فوجهة نظري في هذا الصدد معروفة، وهي أن السلام لا بد أن يقوم على أسس واضحة حتى يكون التطبيع دائما ومستمرا ومقنعا للشعوب".

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وأكد بن جاسم - وقتها - أنه يؤيد وجود "سلام وعلاقات متكافئة مع إسرائيل"، معتبرا في الوقت نفسه أن "الجامعة العربية​ ومجلس التعاون حالة ميؤوس منها"، قائلا: "أريد أن أستذكر أوقاتا قريبة عندما فتحنا المكتب التجاري الإسرائيلي، وأقمنا مع إسرائيل علاقتنا علنية بعد انعقاد مؤتمر مدريد للسلام".

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ويزور الإمارات وفد أمريكي- إسرائيلي مشترك برئاسة، جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى جانب، روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل.



أعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، بدء المناقشات الأولى حول فرص وآفاق التعاون بين البلدان الثلاثة، في مختلف المجالات رسميا.