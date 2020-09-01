تونس.. حركة النهضة تقرر منح الثقة لحكومة هشام المشيشي

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في تونس، أن رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبد الكريم الهاروني، قال خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن "الحركة قررت منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة".
وكان حزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب الشركاء في حكومة تصريف الأعمال الحالية، وكتلة ائتلاف الكرامة أعلنوا عن عدم التصويت لصالح الحكومة المقترحة.
على الجانب الآخر أعلن كل من: "حزب قلب تونس، كتلة الإصلاح الوطني، الكتلة الوطنية، كتلة المستقبل، وكتلة تحيا تونس"، عن دعمها للحكومة وبالتالي منحها الثقة.
يشار إلى أن حكومة المشيشي تحتاج للأغلبية المطلقة (109 أصوات) لنيل الثقة، ويمنح الدستور التونسي رئيس الجمهورية الحق بحل البرلمان في حال سقطت الحكومة وفشلت في نيل ثقته.
كان رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي أعلن تشكيل حكومة تكنوقراط، يوم الاثنين الماضي 24 أغسطس/آب، والمكونة من 25 وزيرا و3 كتاب دولة.
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