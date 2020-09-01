شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا فى عيد ميلادها: ما فى أجمل من يوم بقضيه وأحبابى وعائلتى بجانبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الملكة رانيا العبد الله عن شكرها الشديد لكل من هنئها بعيد ميلادها الـ 50، الإثنين، حيث شاركت صورة عائلية برفقة العاهل الأردنى عبدالله الثاني وأفراد أسرتها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" معلقة :"ما في أجمل من يوم بقضيه وأحبابي وعائلتي بجانبي. وشكراً من كل قلبي على المعايدات والمحبة اللي غمرتوني فيها اليوم، فرحتوني كتير".



الملكة رانيا عبر فيسبوك

وتلقت الملكة رانيا العديد من المعايدات بمناسبة ذكرى ميلادها التي تتوافق يوم 31 أغسطس، حيث هنأ الأمير الحسين بن عبد الله، ولى العهد الأردنى، بعيد ميلاد والدته الملكة رانيا العبد الله، متمنيا لها عاما مليئا بالخير وأن يبارك الله فى عمرها ويحفظها من كل شر.



العاهل الأردني والملكة رانيا في صورة عائلية

ونشر ولى العهد، عبر حسابه على إنستجرام، صورة جمعته مع والدته الملكة رانيا، صحبها بتعليق: "كلّ عام وأنتِ بخير يا أمّى، أدعو الله أنْ يبارك فى عمرك وأنْ يحفظك من كلّ شرّ".

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كما هنأ الديوان الملكى الهاشمى، زوجة العاهل الأردنى بنفس المناسبة، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة للملك عبد الله والملكة رانيا، أتبعها بتعليق: "الديوان الملكى الهاشمى يهنئ صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله فى عيد ميلادها الميمون، ويدعو الله عز وجل أن يمتعها بدوام الصحة والعافية".

وتربعت الملكة رانيا الملكة الأردنية، على عرش الملكات الأجمل، فيما يخص النساء من العائلات الملكيات الموجودات حاليا على قيد الحياة، على خلفية قيام الدكتور جوليان دى سيلفا، وهو أحد أبرز أطباء وخبراء الجراحات التجميلية فى بريطانيا، بتحليل النسبة الذهبية لعدد كبير من نساء العائلات الملكية فى العالم.

وجاءت الملكة الأردنية رانيا العبد الله فى المركز الثانى كأجمل النساء الملكيات عبر العصور بنسبة 88.8%، وحلت فى المركز الأول فيما يخص أفراد الأسر الملكية على قيد الحياة، فيما احتلت أميرة موناكو الراحلة جريس كيلى المركز الثالث، وجاءت ميجان ماركل دوقة ساسكس فى المركز الرابع بنسبة 87.4%، فيما حلت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج فى المركز الخامس، بنسبة 86.8%.