الجزائر.. رفع حظر التجوال الليلي في 19 ولاية

الجزائر/ حسان جبريل/ الخليج 365

أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية، الإثنين، رفع حظر التجوال الليلي في 19 ولاية، والسماح مجددا لعدد من الأنشطة التجارية كانت قد جمدت في إطار تدابير لمنع تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

وجاء في البيان أنه تقرر رفع إجراءات الحجر الجزئي المنزلي (حظر التجوال الليلي) عبر 19 ولاية.

وضمت قائمة الولايات المعنية، تيسمسيلت ومعسكر والشلف وسيدي بلعباس (غرب)، وسوق أهراس وأم البواقي وباتنة وخنشلة وبرج بوعريريج وقسنطينة (شرق)، والجلفة (وسط).

كما علق حظر التجوال الليلي في محافظات بسكرة والمسيلة وورقلة وبشار وأدرار والأغواط والوادي (جنوب).

وألغت السلطات إجازات (عطل) استثنائية مدفوعة الأجر كانت منحت منذ مارس/آذار الماضي، للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال دون سن الـ 14.

وتم تمديد حظر التجوال الليلي في 10 ولايات لمدة 30 يوما ويستمر من الحادية عشر ليلا (22:00 ت.غ) حتى السادسة من صباح اليوم الموالي (5 ت.غ)، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر/ أيلول.

والولايات المعنية هي العاصمة وتيبازة وبومرداس والمدية والبليدة والبويرة (وسط)، ووهران وغليزان (غرب)، وعنابة وبجاية (شرق).

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كما فرضت السلطات حظر تجوال ليلي من جديد في 8 ولايات شهدت ارتفاعا في الإصابات بكورونا خلال الفترة الأخرى، من الحادية عشرا ليلا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

ويتعلق الأمر بكل من تبسة والطارف وجيجل (شرق)، وعين الدفلى وتيزي وزو (وسط) وتلمسان (غرب) وإليزي وتندوف (جنوب).

وسمحت السلطات بفتح دور الحضانة ورعاية الأطفال مع التقيد بتدابير صحية صارمة.

وتضمنت التدابير أيضا فتح المكتبات وقاعات المطالعة والـمتاحف، مع تنفيذ البروتوكولات الصحية للوقاية من الفيروس.

وحسب رئاسة الوزراء الجزائرية، فإنه جار دراسة الاستئناف التدريجي للأنشطة والتظاهرات الرياضية دون جمهور مع بروتوكولات صحية صارمة.

ولفت البيان إلى أنه تقرر الإبقاء على حظر جميع أنواع التجمعات واللقاءات العائلية، لاسيما احتفالات الزواج والختان، مع الترخيص بإبرام عقود الزواج.

وكانت السلطات قد باشرت إجراءات حجر صحي في 19 مارس/ آذار الماضي، لمواجهة تفشي كورونا.

وشملت الإجراءات وقف معظم النشاطات الاقتصادية والتجارية وحركة المواصلات العامة، وإحالة نصف موظفي القطاعات الحكومية إلى عطل إجبارية، وحظر تجوال ليلي، ووقف تام لحركتي الملاحة التجارية الجوية والبحرية.

وحتى مساء الإثنين، سجلت الجزائر 44 ألفا و494 إصابة بكورونا، منها 1510 وفيات، و31 ألفا و244 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.