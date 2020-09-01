السعودية.. إقالة مسؤولين كبيرين بشبهة فساد في وزارة الدفاع

الرياض/ الخليج 365-

أعلنت السعودية، الاثنين، إقالة قائد القوات المشتركة وأمير منطقة الجوف وإحالتهما للتحقيق في واقعة فساد في وزارة الدفاع.

جاء ذلك في أمر ملكي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)

وأوضحت "واس"، أن هذا الأمر الملكي صدر بناء "على ما أحيل من محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".

وتضمنت إحالة بن سلمان "رصد تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها".

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وشمل الأمر الملكي، إنهاء خدمة الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة وإحالته إلى التقاعد مع التحقيق معه في إطار القضية.

كما أعفى الأمر الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالته للتحقيق في القضية ذاتها.

وشمل الأمر الملكي إحالة 4 من الموظفين والمدنيين بوزارة الدفاع للتحقيق في القضية ذاتها.

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