معارضون عرب ينتقدون عبور طائرة إسرائيلية أجواء الرياض

إسطنبول/ الخليج 365

انتقد معارضون عرب بينهم جماعة الإخوان المسلمين بمصر، الاثنين، عبور طائرة إسرائيلية أجواء الرياض بشكل علني، في طريقها إلى الإمارات لبحث اتفاق التطبيع الموقع بين أبو ظبي وتل أبيب.

ووجه حساب بعنوان "سعوديون ضد التطبيع"، عبر تويتر، جملة اتهامات للمملكة، على تلك الخطوة في سلسلة تغريدات.

وقال إن "الحكام العرب دخلوا التاريخ من بابه المؤدي إلى اللعنات".

وقال طلعت فهمي، متحدث جماعة الإخوان في مصر، في بيان إن "وصول أول طائرة صهيونية إلى أبوظبي مروراً للمرة الأولى بالأجواء السعودية، طعنة جديدة للقضية الفلسطينية".

وأكد أن "تحرير فلسطين سيظل قضية الأمة الأولى، وسيظل المسجد الأقصى حياً في قلوب العرب والمسلمين".

وقال المعارض المصري معصوم مرزوق، عبر حسابه بتويتر، إن "هبوط طائرة إسرائيلية في الإمارات بعد عبورها الأجواء السعودية، هبوط لسعر الكرامة العربية في البورصة الدولية".

وقال الأكاديمي السعودي المتواجد خارج البلاد سعيد بن ناصر الغامدي، عبر تويتر، إن "أول رحلة مباشرة لطائرة صهيونية تقلع اليوم من فلسطين المحتلة إلى مطار أبو ظبي (تمت) عبر الأجواء السعودية التي ما زالت مغلقة أمام الخطوط القطرية".

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ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بزعم دعم قطر للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وعبر حسابه بتويتر، أوضح الكاتب القطري المعروف، جابر الحرمي، إن المرور عبر الأجواء السعودية "مشهد مؤلم، ويوم حزين في تاريخ الخليج".

وقال الفلسطيني، أدهم أبو سلمية عبر تويتر: "طائرة العار (..) من خلال مرورها عبر الأجواء السعودية تؤكد بشكل قاطع أن نظام المملكة قد تلطخ بهذا العار وشارك فيه".

ووسط احتفاء إسرائيلي وأمريكي معلن بهذه الواقعة، لم يصدر عن المملكة تفسير أو بيان بشأن سماحها بعبور طائرة إسرائيلية إلى أبو ظبي.

بينما دافع الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد عن موقف بلاده في سلسلة تغريدات، رافضا أي انتقادات توجه إلى الرياض، قائلا إن السعودية قدمت ما لا يمكن إحصاؤه لقضية فلسطين.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الجاري، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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