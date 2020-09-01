النظام السوري: قتيلان وإصابة 7 جنود بـ"عدوان" صاروخي إسرائيلي

إسطنبول/ محمد مستو/ الخليج 365

أعلن النظام السوري، مساء الإثنين، سقوط قتيلين وإصابة سبعة جنود في "عدوان إسرائيلي بالصواريخ على جنوب دمشق".

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء، التابعة للنظام عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الصهيوني (إسرائيل) قام بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض مواقعنا العسكرية جنوب دمشق، حيث تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي، وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

وأضاف المصدر أن "العدوان" أدى إلى مقتل اثنين وجرح 7 جنود ووقوع أضرار مادية (لم يحددها).

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ولم تعقب إسرائيل على الفور على ما نقلته "سانا" عن المصدر العسكري.

وسبق وأن أعلن النظام السوري، في 20 يوليو/ تموز الماضي، أنه تصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي قرب دمشق، أسفر عن إصابة 7 جنود.

ومنذ سنوات، تتعرض مناطق سيطرة النظام السوري، من حين إلى آخر، لقصف إسرائيلي يستهدف مواقع لقواته وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، حيث تقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني هناك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.