الجيش الليبي: مليشيا حفتر تمنع الدخول إلى سرت

طرابلس/ الخليج 365
أعلن الجيش الليبي، الاثنين، أن مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، تمنع الدخول إلى مدينة سرت الاستراتيجية شمالي البلاد، وأغلقت إحدى المناطق بها.
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم "غرفة عمليات سرت الجفرة" (تابعة للجيش)، العميد عبد الهادي دراه، نشرته فضائية "ليبيا الأحرار" المحلية الخاصة.
وقال دراه: "مليشيا حفتر تغلق منطقة الأربعين شرقي سرت وتمنع دخول السيارات والأفراد".
وأضاف: "المليشيا تمنع مرور القادمين من الشرق ومن عدة مناطق آخرى إلى سرت".
والخميس، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد مستهدفة قواته بأكثر من 12 صاروخ "غراد"، في خطوة قد تنسف العمل على التوصل إلى حل سياسي.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.
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