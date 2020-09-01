الرئيس الجزائري ينهي مهام 8 محافظين

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، مهام 8 ولاة (محافظين) وعين 17 آخرين في إطار حركة تغييرات جزئية شملت المحافظات الـ48.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن "تبون أجرى حركة جزئية في سلك الولاة".

وأشار البيان إلى أنه "تم إنهاء مهام 8 ولاة وتعيين 17 واليا جديدا".

وشملت قائمة الولاة الـ 17 تعيين محافظين جدد ونقل آخرين منهم من ولاية لأخرى، وفق مراسل الخليج 365.

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ولم توضح الرئاسة سبب هذه التغييرات الجديدة على رأس المحافظات.

وتعد هذه التغييرات الثانية في عهد الرئيس تبون الذي وصل الحكم في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد تلك التي أجراها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وجاءت هذه التغييرات في سلك الولاة بعد أيام من اجتماع للحكومة مع الولاة ترأسه تبون في 12 أغسطس/ آب الجاري خصص لتقييم تنفيذ تعليمات رئاسية حول مشاريع لتنمية مناطق معزولة في البلاد تسمى رسميا (مناطق الظل).

ومناطق الظل هي تسمية أطلقها الرئيس الجزائري منذ وصوله الحكم قبل أشهر على القرى والأحياء المعزولة في البلاد وتعهد بإخراجها من عزلتهاعبر مشاريع مستعجلة.

وحسب إحصاءات وزارة الداخلية توجد في الجزائر 15 ألف منطقة ظل يعيش بها قرابة 8 ملايين مواطن من بين 42 مليون تحصيهم البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.