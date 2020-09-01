قلب تونس: سنمنح الثقة لحكومة المشيشي

تونس/علاء حمّودي/ الخليج 365



قال حزب قلب تونس، الاثنين، إنه "حسم أمره في اتجاه منح الثّقة لحكومة هشام المشّيشي الجديدة (شبه مستقلة)"، مبديا تحفظه "على عدد من وزارات السّيادة".



جاء ذلك في بيان تلاه الناطق باسم الحزب، الصادق جبنون، على الصحفيين في ختام اجتماع المجلس الوطني للحزب صاحب ثانِي أكبر كتلة بالبرلمان (27 نائبًا/ 217).



ولتحظى حكومة "المشيشي" بموافقة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، عليها جمع أصوات 109 نواب لصالحها، في جلسة منح الثّقة بالبرلمان المقررة الثلاثاء.



ولفت البيان إلى أنه "بقدر ما يُساند الحزب الحكومة المُقترحة ويدعمها فإنّه يُعرب عن تحفّظاته بالنسبة لبعض التعيينات الوزاريّة خاصّة المتعلقة منها بوزارات السيادة".

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وأضاف أن تلك التعيينات "تفتقد إلى الكفاءة والخبرة والاستقلاليّة"، دون ذكر أسماء.



يُذكر أن "المشيشي"، قدّم قبل أسبوع (25 آب/ أغسطس)، تشكيلة حكومته للرئيس قيس سعيّد، وهي تتكوّن من 25 وزيرًا و3 كتاب دولة.



وجاء تكليف "المشيشي" بتشكيل الحُكومة خلفا لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته في 15 يوليو/ تموز الماضي.





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