الجزائر.. وقفة للمطالبة بإطلاق سراح صحفي مسجون

الجزائر/حسام الدين إسلام/الخليج 365

نظم، عشرات الصحفيين والناشطين الجزائريين، الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي خالد درارني.

ورفع المحتجون، خلال الوقفة التي جرت بالعاصمة الجزائر، صور درارني مراسل فضائية "TV5 MONDE" الفرنسية، ولافتات تحمل شعارات تطالب بإطلاق سراحه مثل "الحرية لخالد"، و"خالد درارني صحفي حر" و"أين هي حرية التعبير".

وقالت المحامية زبيدة عسول:"التقينا اليوم للمطالبة بإطلاق الصحفي خالد درارني".

وأضافت عسول للأناضول على هامش الوقفة: "لأنّ الملف لا توجد فيه أي واقعة تجرّم خالد درارني، والأخير قام بعمله كصحفي فقط".

واستطرت قائلة: "هذه الوقفة تتوجه أيضا إلى الضمائر، لأنّ أي واحد يسكت على الحريات يعتبر شريكا في التعدي عليها".

ودعت إلى "الوقوف إلى جانب الحريات في الجزائر لكونها مكرسة في الدستور وحرية الصحافة من بينها".

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وأشارت إلى أنّ "حرية الصحافة لم تأت من فراغ بل دفع القطاع الثمن غاليا سنوات طويلة عبر صحفيين وإعلاميين ونشطاء".

بدوره، قال حميد غمراسة صحفي بجريدة الخبر (خاصة) إنّ "الإعلامي خالد درارني وجهت له تهم هلامية غير مسنودة بوقائع ثابتة".

وأضاف غمراسة: "نأمل من القضاء أن ينصف الصحفي درارني الذي يشهد له الجميع بمهنيته وانخراطه في مطالب الشعب بالتغيير".

وفي 10 أغسطس/آب الجاري، أصدر القضاء الجزائري في حق الصحفي خالد درارني عقوبة السجن 3 سنوات نافذة بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح (أثناء مسيرات الحراك الشعبي) والمساس بالوحدة الوطنية، وفق الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو حكم ابتدائي، قابل للطعن.

وسبق لدرارني أن استدعي للتحقيق من قبل مصالح الأمن بشأن تغطيته لمسيرات الحراك الشعبي والتي تعتبرها السلطات "تحريضية"، كما نشر هو في تغريدات سابقة‎.

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