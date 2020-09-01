لقب القبيلة ومتلازمة الفضل والتفاضل

يقول الله عر وجل في محكم تنزيله: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ”، إن المتأمل في هذه الآية يدرك بأن الله فطرنا أجناس وأعراق مختلفة مندرجين تحت لواء ما أسماه الله “شعوباً وقبائل” لغرض واحد فقط يلي عبادته وحده سبحانه ألا وهو حتى يتعرف بَعضُنَا على بعض لا أن يتكبر بَعضُنَا على بعض أو يتعنصر بَعضُنَا ضد بعض والدليل قوله سبحانه في آخر الآية : “إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ” في دلالة واضحة على أن الفضل عند الله يكون في حجم التقوى ومدى صلابتها وليس في اسم القبيلة مثلاً أو عدد أفرادها أو موقعها أو خلاف ذلك من الصفات التي يجنح الكثير منّا لذكرها عند تعرضهم لذكر المحاسن والمناقب حيث يُغلّبون مثل هذه الأمور على المراد الربّاني المذكور أعلاه.

المؤلم في هذا الشأن أنه على الرغم من زعم الكثير منّا كباراً وصغاراً، شيباً وشبّاناً، ذكوراً وإناثاً الإيمان بهذا المراد الربّاني وتطبيقه إلا أن المراقب يشهد بأن الكثير من المنتمين إلى شريحة القبائل تحديداً المتعارف عليها حالياً في مجتمعنا السعودي يخالفون هذا الزعم قولاً وفعلاً خاصةً عندما يتم التطرق إلى عوامل الفضل والتفاضل بين أطياف المجتمع المختلفة أو حتى بين أبناء شريحة القبائل نفسها في مخالفة صريحة لهدي القرآن الكريم ولنبراس سنة المصطفى (ص)، مخالفة لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر، مكابر لا يحثه على مكابرته سوى عنصريته القبلية الرعناء وحميّته الجاهلية البعيدة كل البعد عن تعاليمنا ديننا السمحاء وعن المفاهيم الانسانية التي توحدت عليها وآمنت بها البشرية جمعاء.

إن العقلاء منّا يعلمون جيداً مدى خطورة مثل هذا النمط من السلوك والتعامل على مدى انسجام وتناغم وتماسك أبناء الوطن والمجتمع الواحد ممّا يجعل أمر مجابهة هذا الخطر، أمر في غاية الأهمية بل ويشكل ضرورة ملِّحة يجب على الجميع الانتباه لها وسرعة التعامل معها والتخلص منها أو على الأقل تحجيم خطرها وتقليص تداعياتها السلبية قدر الإمكان والتي لا ينكر وجودها عاقل.

ومن خلال هذا المقال أنصح بأن يتم إيجاد حلول ناجعة وسريعة للقضاء على هذه الآفة المجتمعية وقبلها الدينية كي نتمكن من مضاعفة توحيد وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة الجبهات الخارجية المعادية لبلادنا وقيمنا وخيراتنا وأمننا واستقرارنا وأرى أن من بين هذه الحلول الاقتداء بما فعله ولاة أمر هذه البلاد الذين هم كما يعلم الجميع ينتسبون إلى قبيلة عريقة مشهود لها بالمكانة العالية والسمعة الرفيعة إلا أنهم رغم ذلك قاموا بعدم ذكر اسم قبيلتهم في أسمائهم وأنسابهم وذلك لهدف واحد ووحيد يتمثل في جعل أسرة آلِ سعود على مسافة واحدة من الجميع وأيضاً حتى لا تُحسب هذه الاسرة على قبيلة بعينها الامر الذي رأى فيه ولاة أمر هذا البلد بحكمتهم عامل سلبي قد يؤثر على اصطفاف وتوحد الشعب خلفهم.

إن هذا الاقتداء الذي تحدثت عنه آنفاً كفيل على الأقل من وجهة نظري في أن يُوجد بيئة مسالمة متصالحة مع ذاتها تسودها الألفة والتآخي من جهة ومن جهة أخرى يُوجد أيضاً بيئة طاردة لمختلف النعرات القبلية التي تنخر في سلامة ووحدة أي مجتمع وإن عدم اقتداءنا بما فعله ولاة الامر في هذا الصدد إلى حد الآن هو فعلٌ يتحدث عنه الواقع الحالي بمرارة حيث يؤكد هذا الواقع وللأسف وجود هذه النعرات القبلية والتي حتى وإن كانت غير معلنة إلا أن الجميع يدرك حجم تغلغلها وتجذرها في العقل الجمعي عند معظم أبناء وبنات شريحة القبائل ممّا يجعل مجابهتها أمر لا مناص منه إن أردنا حماية مسلّماتنا ومكتسباتنا والحفاظ عليها.

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وأعلم جيداً أن مثل هذا الطرح لا يوجد له قبول واسع عند غالبية المنتمين لشريحة القبائل وهذا العلم نابع من تجربة شخصية عانيت منها أنا شخصياً ولكن على الرغم من وجود هذا التململ والرفض لمثل هذا الطرح إلا إن ما يجب أن يسود ويحضى بالاهتمام هو الصالح الوطني العام وليس الصالح القبلي الخاص خاصةً إذا ما علمنا كيف يساء استخدام هذا الصالح القبلي وكيف يساء التعبير عنه.

أخيراً أقول إن على جميع أبناء وبنات هذا الوطن واجب وطني مهم وقبل ذلك ديني مقدس يتلخص في حتمية وليس فقط ضرورة العمل على تعزيز ما يوحد الصف ويجمع الكلمة لا ما يسبب الفرقة ويحدث الانقسام، جاعلين نصب أعيننا القاعدة الربّانية سالفة الذكر القائلة: “إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ” والتي هي العامل الأوحد والوحيد الذي عن طريقه يتم تحديد الأفضلية المطلقة بين البشر عند الله سبحانه وليس الركون إلى الألقاب والأنساب القبلية التي هي عند الله يوم نلقاه مجرد أسماء لن تمنحنا حمده وعفوه ولن تضمن لنا ثوابه ورضاه.

بقم: احمد بني قيس