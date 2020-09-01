شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» تغلق مدرستين وتحذر من زيارتهما بعد إصابة أحد الإداريين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أغلقت إدارة التعليم في مكة المكرمة إحدى المدارس المشتركة (ابتدائية ومتوسطة)، وذلك بعد ظهور حالة إيجايبة مصابة بفايروس كورونا (كوفيد-19) المستجد لأحد الإداريين في المدرسة.

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وتأكدت إصابة أحد الإداريين العاملين بالمدرسة بفايروس كورونا، حيث ظهرت نتيجة فحصه إيجابية وذلك بعد مخالطته أحد الأشخاص المصابين بـ«كورونا» من خارج المدرسة، وفقاً لصحيفة «عكاظ».

ووجه قائد المدرستين رسالة عاجلة لبقية الزملاء الإداريين والمعلمين الذين خالطوا الإداري المصاب مطالباً إياهم بسرعة التوجه لإجراء فحص عاجل في أحد المراكز المخصصة لذلك، مشيرا إلى أن مكتب التعليم وجه بتعليق الدوام في المدرستين لمدة يومين من أجل عمليات التعقيم والتنظيف.

وحذرت إدارة المدرسة المعلمين وأولياء الأمور من مراجعة المدرسة حرصا على سلامتهم.